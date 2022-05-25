كوريا الجنوبية تسمح بالإعفاء المؤقت من التأشيرة للمسافرين من فيتنام والفلبين

أ.ش.أ

أكدت كوريا الجنوبية، السماح مؤقتًا بالدخول إليها بدون تأشيرة للجولات الجماعية القادمة من دول فيتنام والفلبين وإندونيسيا ومنغوليا عبر مطار دولي في يانغ-يانغ.

وقالت وزارة العدل في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من الأول من شهر يونيو القادم فيمكن للمسافرين في جولات جماعية من فيتنام والفلبين وإندونيسيا الذين يصلون إلى مطار يانغ يانغ الدولي على الساحل الشرقي بكوريا الجنوبية، البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 15 يومًا بدون تأشيرة، وستخضع الجولات الجماعية من منغوليا لبرنامج الإعفاء من التأشيرة بدء من الأول من شهر أكتوبر القادم، كما سيتم تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز السياحة المحلية والاقتصاد الإقليمي في إقليم كانغ وون حتى 31 مايو 2023 مع إمكانية تمديده كل عام حسب النتيجة.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب تطعيم السياح بشكل كامل ضد فيروس "كوفيد-19" ويمكنهم السفر في منطقة سول والمدن المجاورة لها وإقليم كانغ وون، فضلا عن أنه يجب على السياح الحجز من خلال وكالات السفر المعترف بها من قبل سفارات كل دولة.