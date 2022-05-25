قبل إضافة حمض الساليسيليك لبشرتك.. كل ما تريدين معرفته عنه

كتبت - ميرفت رشاد

قد يكون البحث عن أفضل ما يناسب بشرتك أمرًا مرهقًا ومربكًا، حمض الساليسيليك هو أحد المكونات الشائعة لمنتجات علاج حب الشباب، ومع ذلك، لا يزال من المهم معرفة ما إذا كان حمض الساليسيليك آمنًا لك، في السطور القادمة نوضح لك كل ما تريدين معرفته عن حمض الساليسيليك لبشرتك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هو حمض الساليسيليك؟

يمكن استخدامه في الواقع من قبل الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الخفيف أو البثور العرضية أيضًا. حمض الساليسيليك يتسرب إلى مسامنا ويفتحها، قد تكون هذه المسام قد امتلأت بالأوساخ والجراثيم وجميع العوامل الأخرى المسببة لحب الشباب.

ما هي المنافع؟



فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل حمض الساليسيليك مفيدًا لبشرتك:

يزيل الزيت الزائد

ينظف خلايا الجلد الميتة

له خصائص مضادة للجراثيم

له خصائص مضادة للالتهابات

منع تكون البثور المليئة بالصديدي

يزيل الرؤوس السوداء

يزيل الرؤوس البيضاء

قد يقلل من فرط التصبغ

يقلل من أعراض الصدفية

هل هناك أي آثار جانبية؟

ينتقل حمض الساليسيليك داخل مسامنا وينظفها، هذا قد يسبب آثار جانبية واضحة قليلا، هذه الآثار الجانبية طبيعية ولا داعي للقلق إلا إذا كانت مفرطة أو مؤلمة للغاية.



قد تكون هذه الآثار الجانبية:

حرقان طفيف

تقشير الجلد

تهيج طفيف على الجلد

جفاف على المنطقة بعد بضعة أيام من التطبيق

حروق الشمس أسرع

متى يجب استخدام حمض الساليسيليك؟

إذا كنت تعانين من أي من مشاكل البشرة المذكورة ،فقد يُنصح بدمج منتجات حمض الساليسيليك في روتين العناية ببشرتك، حمض الساليسيليك له فوائد مختلفة ويساعد في علاج أمراض الجلد المختلفة.



ما الذي يجب مراعاته أثناء استخدام حمض الساليسيليك؟

يمكنك اختيار الشكل المناسب لك، يوجد حمض الساليسيليك في أشكال مختلفة مثل المواد الهلامية ، والمستحضرات ، والضمادات ، والصابون ، والمراهم ، والمحاليل ، إلخ.

تجنب استخدام مقشرات حمضية أخرى لأنها قد تكون قاسية جدًا على بشرتك، عندما يدخل حمض الساليسيليك في المسام وينظفها ، يُنصح بوضع واقٍ من الشمس يوميًا، بما أن حمض الساليسيليك يزيل الدهون الزائدة والزيوت الأخرى من مسامك ، يجب عليك وضع مرطب بعد استخدام حمض الساليسيليك.