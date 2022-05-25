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فى الذكرى الثانية لمقتل جورج فلويد.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:03 م
فى الذكرى الثانية لمقتل جورج فلويد.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر تنفيذي اليوم لإصلاح قوانين الشرطة من خلال تشريعات في احتفال بالبيت الأبيض فى الذكرى الثانية لمقتل جورج فلويد، والذى سيشمل عائلات الأفراد الذين قُتلوا على يد سلطات إنفاذ القانون، وفقا لشبكة سي إن إن.

 

أكد مسؤولو الإدارة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين فشلوا في دعم ما وصفوه بإصلاح متواضع فى مجال الشرطة، قائلين إن بايدن سيصدر الأمر "لتعزيز ممارسات الشرطة والعدالة الجنائية الفعالة التى ستبنى الثقة وتقوى سلامة الجمهور."

 

سيبني أمر بايدن على الإصلاحات التي حظرت الخنق ، ووسعت من استخدام الكاميرات التي تلبس بالجسم وقيّدت أوامر عدم الضرب، من خلال توسيع تلك القواعد التي تنطبق حاليًا على وزارة العدل لتشمل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى.

 

سيُلزم الأمر وزارة العدل بإنشاء قاعدة بيانات وطنية جديدة لسوء سلوك الشرطة ، والتي سيتم استخدامها من قبل جميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وتكون مطلوبة لفحص الموظفين الفيدراليين، كما سيتم استخدامه لفحص الضباط الحكوميين والمحليين الذين يشاركون في فرق العمل المشتركة الفيدرالية.

 

كما سيتم حظر ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين من استخدام القيود الخانقة وسيُطلب من ضباط إنفاذ القانون التدخل فى حالات القوة المفرطة عندما يرون ذلك، ويتطلب الأمر أن يقدموا المساعدة الطبية للمصابين.

 

ووفقا للتقرير، سيعيد تحرك بايدن فرض قيود عهد أوباما على نقل المعدات العسكرية إلى أقسام الشرطة المحلية ، والتي تراجعت عنها إدارة ترامب.

 

 


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