فرنسا والأردن يعربان عن التعازى فى ضحايا إطلاق النار بتكساس

أ.ش.أ

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في الضحايا الذين سقطوا إثر إطلاق النار الذي وقع أمس الثلاثاء، في مدرسة بولاية تكساس.

وقال البابا فرانسيس حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأربعاء، "أصلي من أجل الأطفال والبالغين الذين قتلوا ومن أجل عائلاتهم.. لقد حان الوقت لنقول كفى للتجارة في الأسلحة بشكل عشوائي".

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه، قائلا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "إن فرنسا تشاطر الشعب الأمريكي مشاعر الصدمة والألم في مقتل 19 طفلًا ومعلمًا إثر عملية إطلاق نار بمدرسة إبتدائية في جنوب ولاية تكساس بالولايات المتحدة".

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن أحر تعازيها وصادق مواساتها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا إطلاق النار، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان 21 شخصا على الأقل قد قتلوا إثر حادث إطلاق نار بمدرسة إبتدائية في ولاية تكساس الأمريكية أمس، حيث قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا، 19 طالبا ومعلما واحدا في مدرسة روب الإبتدائية بمدينة (أوفالدي) في ولاية تكساس.. وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام على المباني اداخل البلاد وخارجها، لتشمل السفارات والقواعد العسكرية والسفن، حدادا على أرواح الضحايا.