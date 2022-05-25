فتاة وراء مقتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر.. وسلمت نفسها

كتب بهجت أبو ضيف

سلمت فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية نفسها لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد أن تسببت في مقتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، وذكرت أن المجني عليها حاول الاعتداء عليها خلال توصيلها، وهددها بمطواة، وتمكنت من استخلاص السلاح من يده وإصابته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليه مصابا بطعنة بسلاح أبيض.

وعقب ذلك سلمت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة نفسها لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وذكرت أن المجني عليه خلال توصيلها، حاول الاعتداء عليها، وهددها بمطواة، فتمكنت من الحصول على السلاح وإصابته، وأكدت أنها لم تقصد قتله، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.