اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 02:07 م
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غرامات التهرب من تذكرة القطار.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:00 م
غرامات التهرب من تذكرة القطار.. اعرف التفاصيل قطار
كتب سيد الخلفاوى

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يعرض اليوم السابع الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون شراء تذاكر، وتختلف الغرامة من قطار لآخر وفق درجته، نتعرف عليها فى النقاط التالية.. 
 
1ـ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIP بدون تذكرة تبلغ 100 جنيه.
 
2ـ غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها.
 
3ـ غرامة استقلال القطارات المكيفة الإسبانية والفرنساوية بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها.
 
4ـ غرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة تبلغ 20 جنيها.
 
5ـ غرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الديناميكية) بدون تذكرة تبلغ 50 جنيها.
 
6ـ غرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة تبلغ 15 جنيها.
 
7ـ غرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيها بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار
 
 

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