غدا.. البنك المركزى الروسى يعقد اجتماعا استثنائيا بشأن سعر الفائدة الرئيسي



وفي وقت سابق، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، إن اتجاهات التضخم الحالية، والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بشكل ملحوظ، أسرع مما كان عليه في عام 2015، مضيفا أن البنك رأى بعض المجال لمزيد من التخفيض لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2022.



كان البنك المركزي الروسي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 14٪ سنويا في 29 أبريل الماضي، قائلا "إن مخاطر الأسعار والاستقرار المالي لم تعد في ارتفاع، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للجهة التنظيمية ستأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحول هيكلي للاقتصاد وستضمن عودة التضخم إلى الهدف في عام 2024".