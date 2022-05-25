اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 01:39 م
أكرم القصاص
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غدا.. البنك المركزى الروسى يعقد اجتماعا استثنائيا بشأن سعر الفائدة الرئيسي

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:10 م
غدا.. البنك المركزى الروسى يعقد اجتماعا استثنائيا بشأن سعر الفائدة الرئيسي البنك المركزى الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا استثنائيا لمجلس الإدارة بشأن سعر الفائدة الرئيسي غدا الخميس.

 

وذكر بيان أصدره البنك المركزي، وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء، "يوم الغد، سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة بنك روسيا يركز على مستوى سعر الفائدة الرئيسي، وسيتم نشر البيان الصحفي حول قرار مجلس الإدارة".


وفي وقت سابق، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، إن اتجاهات التضخم الحالية، والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بشكل ملحوظ، أسرع مما كان عليه في عام 2015، مضيفا أن البنك رأى بعض المجال لمزيد من التخفيض لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2022.


كان البنك المركزي الروسي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 14٪ سنويا في 29 أبريل الماضي، قائلا "إن مخاطر الأسعار والاستقرار المالي لم تعد في ارتفاع، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للجهة التنظيمية ستأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحول هيكلي للاقتصاد وستضمن عودة التضخم إلى الهدف في عام 2024".

 


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