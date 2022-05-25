غدا.. أعمال العندليب فى حفل "على مر الأجيال" بأوبرا الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تستضيف دار الأوبرا المصرية مساء غد، الخميس، حفلا فنيا لفرقة "على مر الأجيال" للفنان محمد الخولي والفنان ياسر سعيد وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.. يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختار من أعمال زمن الفن الجميل و بعض الأغنيات المعاصرة لأشهر نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي بالإضافة إلى أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

منها قلبي ومفتاحه، يا جميل ياللي هنا، كوكب تاني، مالي وأنا مالي، وحياتك يا حبيبي، مالهوش في الطيب،إسبقني يا قلبي، مداح القمر، جبار، موعود وغيرها.



يشار إلي أن فرقة "على مر الأجيال" قد تأسست في عام 2015، وتتكون من أصوات مصرية واعدة تنتمي لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وتهدف إلى رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من الموسيقى العربية الكلاسيكية والمعاصرة مع الحفاظ على القوالب التراثية المعروفة.