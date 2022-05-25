"عربية زفة".. ضبط المتهم بكتابة كلمة "بوليس" على سيارته بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور لسيارة قام قائدها بطلائها بالألوان الخاصة بسيارات الشرطة وتثبيت ملصق يحمل كلمة POLICE بجانبيها.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الامنية من ضبطه وبحوزته السيارة وتبين قيامه بطلاء السيارة باللون "الأصفر والأحمر"، وبسؤاله أقر بقيامه بطلاء السيارة بالألوان الخاصة بسيارات الشرطة وتثبيت ملصق يحمل كلمة POLICE باللون الذهبى بجانبيها عام 2017، وذلك لاستخدامها بموكب زفافه، وأنه عقب ذلك قام بإزالته وتحويلها إلى اللون الأصفر والأحمر، وقام بنشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التباهى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.