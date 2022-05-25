طلاب إعدادية بورسعيد: امتحان العلوم سهل وكان يجب التدريب أكثر على البابل شيت.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من أمام لجنة مدراس التجريبيات بمحافظة بورسعيد، لمتابعة ردود أفعال طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية على امتحان مادة العلوم آخر المواد الامتحانية لهم.





وسادت حالة من الارتياح بين الطلبة والطالبات للشهادة الإعدادية من مستوى امتحان مادة العلوم، موضحين أن به نقاط قليلة للطالب المتميز.



وأبدى الطلبة والطالبات سعادتهم من سهولة امتحان مادة العلوم في آخر امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدين أنه كان لابد من تدريبهم أكثر من ذلك على نظام البابل شيت حتى يتمكنوا من تطبيق النظام كما ينبغي.



كان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات من خلال 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات.‏



وتشمل ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للإختيار من متعدد و30% أسئلة موضوعية وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏



ويطبق هذا العام منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات بالإضافة إلى إصدار 25 تقريرا فنيا عن الإمتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن لافتا إلى أن جميع هذه المميزات تأتى فى صالح الطالب بالمقام الأول.‏



وإستعدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مبكرا لإجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية بعقد 3 إمتحانات تدريبية عامة للطلاب على نظام ورقة ‏الإجابة الجديدة، كما تم تشكيل غرفة عمليا مركزية بديوان المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة لتذليل كافة العقبات وحل ‏المشكلات التى قد تطرأ متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏



احدي طالبات اعدادي بورسعيد



احدي طالبات الإعدادية ببورسعيد



خروج الطالبات من اللجان



طالب بالمرحلة الإعدادية