ضعف المياه بقرى أبيس فى الإسكندرية بسبب أعمال التطوير

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن ضعف المياه، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عن منطقة أبو النوم بقرى أبيس فى الإسكندرية.



وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن ضعف المياه يأتى بسبب أعمال التطوير للشبكات فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، ما يؤدى إلى ضعف المياه عن مناطق علواية حمد ،علواية مفتاح علواية سعيد علواية زلط، وسيتم توفير سيارات المياه للتعويض فى فترات التطوير.



وناشدت الشركة المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال علي رقم 125 من أى خط أرضى أو علي 035815700













