ضحايا "مستريح السيارات" بالشرقية لليوم السابع: لم نتعظ ممن سبقونا.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

صدمة كبيرة تلقاها ضحايا مستريح السيارات بالشرقية بعد اكتشافهم النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، حيث تم ملاحقة المتهم والقبض عليه.

وأوضح أحد الضحايا أنهم أصيبوا بصدمة قوية بعدما استولى المتهم على أموالهم، قائلا : لم نتعلم الدرس ممن سبقونا وتعرضوا للنصب.

وقال الضحايا في حديثهم لـ"اليوم السابع": حصلنا على فوائد ضخمة في بداية الأمر، إلا أن المستريح امتنع بعد ذلك، وأصبنا بصدمة كبيرة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.