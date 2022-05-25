ضبط 84 سيارة تلوث البيئة خلال حملات أمنية بالقاهرة والجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفري

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

أسفرت جهودها عن فحص عدد (84) سيارة ضُبط خلالها عدد (25) سيارة (عدد 4 سيارات بنزين- عدد 21 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبط عدد (10) قضايا "صرف مباشر على مياه النيل – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.