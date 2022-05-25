ضبط 5 أطنان أغذية مجهولة المصدر فى حملات رقابية بالجيزة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفري

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (الجيزة - القليوبية).

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية ضبط (مخزنين بدون ترخيص - شركة) بمضبوطات بلغت (5٫040 طن مواد غذائية بدون ترخيص – 64 طن بولسترين حبيبات بلاستيك بدون ترخيص – 15 طن مسحوق ومنظفات منزلية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط (4 مصانع بدون ترخيص) لإنتاج وتبعئة المشتقات البترولية ولإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها لخام البلاستيك ولإنتاج الأحذية، بمضبوطات بلغت (87٫8 طن مواد خام ومنتج نهائى "مشتقات بترولية " - 22٫5 طن و2250 قطعة مواد خام ومنتج نهائى "مخلفات بلاستيكية") بنطاق محافظة القليوبية.

المواد الغذائية: ضبط (مصنع عشوائى لإنتاج وتعبئة الزيتون المخلل بدون ترخيص).. بمضبوطات بلغت (19 طن مواد غذائية"زيتون مخلل") بنطاق محافظة القليوبية.