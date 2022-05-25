ضبط 3 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر خلال حملة رقابية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3000 عبوة عصير مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 58 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية قرص حبوب سامة لحفظ الغلال مجهولة المصدر، وضبط مصنع تعبئة عسل يدار بدون ترخيص .

وفى مركز كوم حمادة تم تحرير 7 محاضر غلق لتجار تموينين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتحرير محضر غلق لأحد مستودعات الغاز لغلقه المستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التجارة الداخلية، ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.