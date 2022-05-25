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ضبط 23 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:46 ص
ضبط 23 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء مباحث التموين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط  قرابة 23 طن، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 37 طن.
 
وأسفرت الجهود فى مجال قضايا المخابز عن  ضبط 610 قضية من بينها 169 قضية "خبز ناقص الوزن" و140 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات"، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط 10 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طن أقماح محلية.
 

تموين

قمح

أغذية

الداخلية

حملات امنيه

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