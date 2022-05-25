ضبط مواطن لإنشائه شبكة للبث اللاسلكى بالزقازيق

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (ثلاثة أشخاص) بإنشاء شبكة للبث اللاسلكى على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية ، حيث يقوموا ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وكذا شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم التقابل مع (إثنين من المسئولين فى إدارة الشبكة) وبالتفتيش فى حضورهما تم العثور على (112 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية).. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى ، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.