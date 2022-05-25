اليوم السابع
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ضبط مستحضرات تجميل مهربة جمركيا بقيمة 4 ملايين جنيه بميناء الإسكندرية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:06 ص
ضبط مستحضرات تجميل مهربة جمركيا بقيمة 4 ملايين جنيه بميناء الإسكندرية مستحضرات تجميل
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفري

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ، بالاشتراك مع الجهات المختصة من ضبط (كمية كبيرة من مستحضرات التجميل متنوعة الأصناف والأشكال وزنت حوالى 6 أطنان) داخل حاوية مشمولها (مواد غذائية مختلفة) واردة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى، وقيام مسئولى الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة والتهرب من الرسوم الجمركية، والتى تقدر قيمتها المالية بحوالى (4,000,000 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.
 

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