اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى وماكينات الرى جنوب بورسعيد

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:29 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى وماكينات الرى جنوب بورسعيد حبس - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكن أهالي حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، من ضبط اثنين من أعضاء تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواشى وماكينات الري، والدرجات النارية، وكذلك المحلات التجارية، وذلك بجمعية العبور الزراعية. 
 
وأكد إبراهيم زكريا أحد أهالي حي الجنوب، أنه عقب ضبط الأهالي لعناصر التشكيل، اعترفوا بكل المسروقات، وأماكن تواجدها، وكشفوا عن هوية شركائهم، ومن يرشدهم علي أماكن المسروقات، وتم تسليمهم لقسم أول الجنوب، التابع لمديرية أمن بورسعيد. 
 
واستغاث أهالي حي الجنوب، باللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، من التهديدات التي يتعرضوا لها من سرقة، مطالبين بتكثيف عمل الدوريات الأمنية بالمنطقة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تكرار هذا الفعل. 
 
وأكد أهالي جنوب بورسعيد علي ثقتهم في الأجهزة الأمنية، مطالبين بالقبض على باقي التشكيل العصابي، وذلك حتي يعيش المزارعين والتجار في أمن وأمان.
 
 
 
 

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