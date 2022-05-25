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ضبط المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:48 م
ضبط المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام سالى عبد السلام
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشاب الذى قام بالاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط المتهم بالاعتداء على سالى

الداخليه

سالي عبد السلام

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