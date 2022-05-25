ضبط المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشاب الذى قام بالاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سالى عبد السلام
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