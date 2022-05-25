صعود بورصات السعودية وأبو ظبى والكويت بجلسة الأربعاء.. وهبوط دبى وقطر والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.34% رابحًا 288.03 نقطة ليغلق عند مستوى 12588.89 نقطة، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.979% رابحًا 92.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9519.07 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3258.04 نقطة، وهبطت بورصتي قطر والبحرين.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.34% رابحًا 288.03 نقطة ليغلق عند مستوى 12588.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.04% خاسرًا 231.01 نقطة ليغلق عند مستوى 22020.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.3 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 6.31%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.78%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.27%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2%، فيما تراجع قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والسلع الرأسمالية، والخدمات التجارية والمهنية، والتأمين، بنسبة 0.51%، 0.36%، 0.29%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 138 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الرياض" بنسبة 8.25%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 7.02%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 6.85%، وتراجع 50 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 5.48%، ثم سهم "عناية" بنسبة 3.21%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 904.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحًا 47.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7583.72 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% رابحًا 52.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8393.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% رابحًا 35.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5925.04 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.01% رابحًا 62.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6206.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 263.3 مليون سهم بقيمة 85.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 18.4 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.25%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.42%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.78%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.56%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.979% رابحًا 92.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9519.07 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.822 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 213.6 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.36%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، وأخيرًا قطاع التقديري الاستهلاكي بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.8%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 13.64%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 5.26%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 4.65%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.89%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 3.01%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 367.1 مليون درهم.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3258.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.2 مليون سهم محققة ما قيمته 302 مليون درهم من خلال تنفيذ 5583 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.82%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.19%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.93%، 0.85%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وارتفع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 11.11%، ثم سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 3.67%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 8.39%، ثم سهم شركة شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) بنسبة 4.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23 مليون ورقة بقيمة 127.6 مليون درهم.





بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12858.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.1 مليون سهم بقيمة 615.1 مليون ريال عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفض قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية ببورصة قطر بنسبة 0.59%، 0.38%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.51%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1888.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 409.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 37.7% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 9.12% بضغوط هبوط أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، بنسبة 1.08%، 1.02%، 0.63%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 27.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.19%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.5%، 1.19%، 0.34%، على التوالي.