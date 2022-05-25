شهود عيان يكشفون كواليس العثور على جثة فتاة بترعة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، في حادث العثور على جثة فتاة مريضة نفسيا، ملقاة بترعة في أوسيم، وذكروا أنهم شاهدوا الفتاة عدة مرات تنام وتجلس بجوار الترعة، مكان العثور عليها.

وذكروا أن أفرادا من أسرة الفتاة كانوا يبحثون عنها بمنطقة أوسيم، قبل العثور على جثتها، وأشاروا إلى أن أحد المزارعين اكتشف الجثة، وسارع بالاستغاثة بعدد من الأهالي، وأبلغوا مركز الشرطة.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن الفتاة تتلقى العلاج من المرض النفسي الذي تعاني منه منذ 8 سنوات، وأنها غافلت أفراد أسرتها وغادرت المنزل، مما دفعهم لتحرير محضر بتغيبها، بقسم شرطة المنيرة الغربية، محل إقامتها.



وناظر رجال المباحث جثة الفتاة، وتبين عدم وجود إصابات بها، وفور العثور عليها، تم فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وتبين تطابق مواصفاتها مع مواصفات محضر تغيب فتاة بقسم المنيرة الغربيبة، وباستدعاء أفراد أسرتها تعرفوا عليها.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لفتاة ملقاة بالترعة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.



وكشفت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، أن الفتاة مبلغ بتغيبها منذ 5 أيام، وأنها مريضة نفسيا، وكانت تنام بجوار مكان سقوطها بالترعة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.