شركة صرف صحى الإسكندرية تستقبل مسئولي بنك الاستثمار القومي

كتب أحمد حسن

التقى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع ممثلي بنك الاستثمار القومي، بحضور رؤساء قطاعات التخطيط والمشروعات والتشغيل والصيانة لمناقشة موقف مشروعات الخطة العاجلة لتطوير منظومة الصرف الصحي بشرق المدينة.

وقال رئيس الشركة ان الاجتماع شمل مناقشة مشروعات انشاء محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتي محطة معالجة الزياتين، وانشاء خط طرد محطة المعمورة البلد وتدعيم خط انحدار مجمع شارع بورسعيد، وانشاء خط طرد محطة رفع الرأس السوداء حتي معالجة الزياتين وانشاء خط طرد مخطة رفع المنتزة 2 واحلال وتجديد خط انحدار صرف صحي بشارع 45 وإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع 6 المنتزة.

وناقش مشروع إنشاء غرفة تهدئة بشارع مصطفي كامل وموقف الاعمال الكهروميكانيكية بتوريد طلمبات لمحطة الرفع لتطوير كفاءة منظومة الصرف الصحي لاستيعاب زيادة التصرفات المطردة في السنوات الأخيرة.

واستعرض نافع التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية ودعم الدولة لشركة الصرف الصحي لمواجهة تلك التحديات، مشيدا بجهود ادارة المياه بالهيئة الهندسية للإسراع في انهاء تلك المشروعات رغم التعارضات وصعوبة العمل في شرق الإسكندرية.

كما أجرى جولة تفقدية لموقف المشروعات بشرق المدينة ميدانيا تضمنت الجولة تفقد الأعمال بشارع 45 ومحطة طوسون المزارع ومحطة 6 المنتزة.