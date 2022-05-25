شباب ورياضة الأقصر تنظم لقاءات للتوعية بأهمية زراعة الأشجار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، بدء مديرية الشباب والرياضة فى تنفيذ مشروع مجتمعى بعنوان "التشجير لمجابهة التغيرات المناخية"، وذلك بتنفيذ من أندية التطوع بمراكز شباب محافظة الأقصر وبالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عبر تنفيذ لقاءات التوعية بأهمية زراعة الأشجار.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تنفذ أندية التطوع بمراكز شباب الأقصر، المشروع المجتمعي (تشجير لمجابهة التغيرات المناخية - ولقاءات التوعية بأهمية زراعة الأشجار) بالتعاون مع مديرية الزراعة بالاقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، علي دور وزارة الشباب في عقد المؤتمرات ولقاءات عن التغيرات المناخية والحد من الإنبعاثات، ومواجهه الآثار المترتبة من التغيرات المناخية ووضع خطط تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية للتحول إلى الإقتصاد الأخضر والحفاظ علي البيئة بزراعة الأشجار.

ويتم تنفيذ لقاءات توعوية بأهمية زراعة الأشجار، والحفاظ عليها بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر بمراكز شباب (الدير - ارمنت الحيط - المحاميد بحري - القرنة -الرضوانية- الصعايدة -البعيرات -الحسينات- المريس- طيبة العوامية القباحي الغربي -العشي) ويشارك من كل مركز شباب 50 شاب وفتاة من نادي التطوع بالمركز، وذلك بتوجيهات صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وجيهان حنفي مدير الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب.

وفى سياق متصل، انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب والإدارات الفرعية فى محافظة الأقصر، حيث يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام برفع كفاءة العاملين والمشرفين، حيث نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، الدورة التدريبية لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تهدف الدورة إلى إكساب مشرفي البرلمان مهارات حياتية وبرلمانية، تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية لمسايرة خطة التطوير التي تشهدها الدولة في التقدم التكنولوجي، حيث أنه تم عقد الدورة بإشراف عبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.



جانب من الحضور بالأقصر



جانب من لقاءات التوعية بأهمية زراعة الأشجار بالأقصر



زراعة الأشجار بالأقصر



لقاءات التوعية بأهمية زراعة الأشجار بالأقصر