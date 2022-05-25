اليوم السابع
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سقوط كتل خرسانية على سيارة فى الطالبية بالجيزة.. تفاصيل

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:08 م
سقوط كتل خرسانية على سيارة فى الطالبية بالجيزة.. تفاصيل الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على مواقع التواصل الاجتماعى انهيار أحد الكبارى بمحافظة الجيزة وإحداث تلفيات ببعض السيارات وإصابة عدد من المواطنين. 
 
 
 
بالفحص تبين أنه أثناء اضطلاع إحدى شركات الإنشاءات بإجراء اختبار أحمال للقواعد الخرسانية الخاصة بأحد المحاور بمنطقة الطالبية بالجيزة، سقطت بعض الكتل الخرسانية بموقع المشروع، مما أدى إلى إحداث تلفيات بإحدى السيارات، دون حدوث إصابات، وتم التصالح مع مالك السيارة دون تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة محل الواقعة.
 
 
 

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