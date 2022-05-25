سقوط عاطلين بحوزتهما 3 فرش حشيش و16 قطعة مختلفة الأحجام بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، ومتخذان دائرة المركز وكرا لممارسة هذا النشاط، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة شبين القناطر وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "أ إ م"، 23 سنة، عاطل، و"أ ي م"، 21 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما 3 فرش حشيش، و16 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.