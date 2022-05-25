سفير مصر بالمغرب: خلية عمل بمطار الدار البيضاء لتيسير دخول جماهير الأهلى

كتب: أحمد جمعة

أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المملكة الغربية أنه بناء على توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى بوضع آلية ميسرة لحضور الجماهير المصرية لمباراة الأهلى والوداد في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، قامت سفارة مصر بعقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في المملكة المغربية لتوفير كافة التسهيلات للجماهير المصرية حيث تم م وضع آلية ميسرة لدخول المشجعين إلى الأراضي المغربية وذلك من خلال نظام القوائم، بحيث يقوم النادي الأهلي بموافاة السفارة المصرية بقوائم المشجعين (الأسماء وأرقام الجوازات ) وتاريخ وصول رحلات الطيران، علي أن تتولي السفارة تسليمها للجانب المغربي لإصدار التأشيرات المطلوبة في مطار الدار البيضاء.

وأشار السفير المصري لدى المغرب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن السفارة عقدت منذ أمس اجتماعات مكثفة مع رئيس اتحاد الكرة والمعنيين بوزارة الخارجية والمسؤولين بالأجهزة المعنية في المملكة المغربية، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي تشكيل خلية عمل في مطار الدار البيضاء (تضم الأجهزة المعنية المغربية والسفارة المصرية) لتسهيل دخول المشجعين المصريين وحل كافة الأمور الخاصة بهم، كذلك تم الاتفاق علي أن المشجعين سيستلمون تذاكر المباراة عند وصولهم إلى المطار، موضحا أن تم الاتفاق علي إجراءات تأمين بعثة النادي الأهلي والجمهور المصري.

وتصل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلى إلى المملكة المغربية على تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة استعدادا لخوض الفريق نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي على مركب محمد الخامس.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وشهد المران فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون فقرات متنوعة استعدادًا للمباراة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

فيما واصل الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجهما التأهيلي، حيث أدى أكرم بعض التدريبات العلاجية في أطار برنامجه للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في وقت سابق.. وخاض اللاعب فقرات بدنية في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه بالجري حول ملعب التتش.

فيما واصل بدر بانون مدافع الفريق أداء برنامج التأهيل البدني لتجهيزه للمباريات، بعد التعافي من آثار الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.

وشهد مران الأهلي فقرة بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون فقرات متنوعة استعداداً لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.