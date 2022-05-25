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رسائل رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ قبل نطق حكم إعدام قاتل الطفلة سجدة.. لايف

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:21 م
رسائل رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ قبل نطق حكم إعدام قاتل الطفلة سجدة.. لايف رسائل رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ قبل نطق حكم إعدام قاتل الطفة سجدة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، عمرو الششتاوى، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة سجدة، بعد أن أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
 
 
وقال رئيس المحكمة في صدر الحكم: "بسم الله العدل .. علائم الستين على وجهك واشتعل الرأس شيبا، لقد جئت شيئا إدا، امتطيت جواد سفالاتك وسلكت درب الهاوية وسلمت في بحر قاذوراتك استدرجت الطفلة ساجدة وسنها دون الخامسة لمكان قصى بعيداً عن أعين الرقباء .. استعطفت واسترحمت حتى فاضت روحها إلى بارئها تركتها مزقا واسمالا بالية حملتها باثام إلى زوجة إبنك طالبا لها الحياة وحفنة دواء فأبت الصغيرة العود بعد أن ذاقت حلو الفناء".
 
وأكمل: "اصحبك الشيطان ام انت الذي اصطحبت.. ألم يطلب منك أن تكف فقد اعتراه الخزى ، ان لم يكن لك دين فعلى الإنسانية اجب ،كيف لك أن تحيا بعد أن جعلت عمر الصغيرة كلحظات التعبد في المحراب واو على جبهة القتال جمعها بلحظة فراق".
 
وحيث إنه وبالاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و309 و 313 و381 من قانون الإجراءات الجنائية وبالمواد رقم 32و145 واحد فقرة اولى 290 عقوبات حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة نورهان محمد نعيم عبد النعيم بالسجن لمدة عام واحد  وعلى المتهم جمال السيد أحمد أبو العطا يوسف بالاعدام شنقا حتى الموت .
 
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "جمال.ا.أ.أ، 59 عاما، عامل زراعى، مقيم بالحامول، و"نورهان.ع.م.ع، ربة منزل، مقيمة بالحامول لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما، للمتهم الأول بقتل المجنى عليها سجدة السيد أشرف، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، والمتهمة الثانية لإعانتها المتهم على إخفاء أدلة الجريمة وهى جثة المجنى عليها على النحو المذكور بالتحقيقات.

 


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