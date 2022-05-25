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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:59 م
رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية طلاب الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاربعاء، أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إعلان الأرقام على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يمكن للطلاب الحصول عليها من معاهدهم.

 
وتبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو المقبل، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الاضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.
 
ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.
 
للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية عبر الرابط التالى..
 
 

 


ارقام جلوس الثانوية

الثانوية الازهرية

ارقام جلوس الثانوية الازهرية

الثانوية

اليوم السابع بلس

امتحانات 2022


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