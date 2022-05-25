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رئيس وزراء كندا: أبلغت رئيس أوكرانيا أننا سنرسل معدات دفاعية وسنعمل على محاسبة روسيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:29 ص
رئيس وزراء كندا: أبلغت رئيس أوكرانيا أننا سنرسل معدات دفاعية وسنعمل على محاسبة روسيا ترودو
كتب أحمد عرفة

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قال جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، إنه أبلغ فولوديمير زيلينسكى، رئيس أوكرانيا أنه كندا سترسل معدات دفاعية وسنعمل على محاسبة روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكد سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف أن بلاده لا تسابق الزمن فى عملياتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، مشيرا إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلسى "ناتو" يسعيان إلى أن تبقى الأزمة فى أوكرانيا لا نهاية لها.

 

وقال باتروشيف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "موسكو تعد توسع البنية التحتية لحلف الناتو في فنلندا والسويد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، وأنها ستضطر للرد عليها".. معربا عن قناعته بحصول فنلندا والسويد على العضوية في الناتو رغم اعتراضات بعض الدول.

 

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وشركاءها لا يعتزمون تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا، ولن تحصل كييف إلا على 15% مما خصصت واشنطن لمساعدتها.

 

 

 

 


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