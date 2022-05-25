رئيس مياه القناة: تصنيع وتركيب مظلات لحماية خزانات الكيماويات بمحطات السويس

كتب - محمد عزام

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تصنيع وتركيب تند "مظلات" لحماية خزانات الكيماويات بمحطتى مياه الشرب الالترا فلتريشين بمنطقة كبريت البحارة بمحافظة السويس، بواسطة مهندسي وفنيى وعمال المحطات، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضى.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من عملية تنظيف وتطهير مأخذ محطة مياه كبريت البحارة بالسويس من الحشائش العالقة والمخلفات من "الترعة" تنفيذا للخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين طبقا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، لافتا الي متابعته المستمرة للعينات العشوائية من مياه الشرب، التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي كانت تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وذلك للحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء ايضاً من أعمال صيانة وتركيب وتشغيل عدد٢محرك لطلمبات الفلاتر بمحطة مياه كومباكت كبريت البحارة والتي تبلغ السعة التصميمية لها 2000 متر مكعب يوم، بينما تبلغ السعة التصميمية لمحطة مياه الشرب الالترا فلتريشين 10000 متر مكعب يوم، لتخدم مناطق كبريت البحارة، وشندورة، وهويس الشلوفة، وكبريت المفارق، وعدد من المناطق المجاورة.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم البدء في أعمال غسيل شبكات مياه الشرب في " بورسعيد والإسماعيلية والسويس" طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وبحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث يتم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، بالإضافة الي أخذ عينات للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.





الأعمال بإحدي المحطات



العمل داخل المحطة



العمل في احد المحطات



عمل بأحد المحطات



عمل بالمحطة











