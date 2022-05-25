رئيس مدينة أشمون يتابع العمل بطريق 21 و23 بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة حسام حسن نائب رئيس المدينة، محمد شديد مساعد رئيس المدينة ، محمد العباسي رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب إستكمال أعمال تدوير طبقة السن والأساس وتسويتها بطريق 21 أشمون سمادون الإقليمي وذلك بواسطة ماكينة fdr، وكذا متابعة أعمال زراعة أعمدة الإنارة العامة الجديدة بطريق أشمون سمادون ورفع الأعمدة المتهالكة والمتعارضة مع تغطية ترعة جانبية دجنه وأعمال الرصف بالطريق.

كما قام بمتابعه إستكمال أعمال التطهير لترعة جانبية مجريا وصب الخرسانة بأرضية الترعة، تمهيداً للبدء في وضع المواسير والتغطية الخاصة بها لتوسعة طريق 23 أشمون كفر السيد سمادون ، والذي يتم تنفيذهم بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري ، وذلك من أجل تسهيل حركة المركبات والحركة المرورية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .



يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتذليل كافة العقبات وإنجاز المهام لسرعة نهو أعمال الرصف بطريق 21 (أشمون سمادون الاقليمي)، وكذا طريق 23 (أشمون _ كفر السيد _ سمادون ) نظراً لأهمية هذا الطرق وحيويتها ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين .



