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رئيس الوزراء: إطلاق موقع مؤتمر تغير المناخ الإلكترونى 27 COP خلال أيام

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:30 م
رئيس الوزراء: إطلاق موقع مؤتمر تغير المناخ الإلكترونى 27 COP خلال أيام خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، كما سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP.
 
وأكد مدبولى، أن ملف "تغير المناخ" يعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، لافتا إلى أن مصر لن تألو جهداً خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
 
كما أعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية لـ " وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.

التغيرات المناخية

وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء

تغير المناخ

مصطفى مدبولى


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