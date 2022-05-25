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رئيس "المنصورة الجديدة" يتفقد المرحلة الثانية من منشآت الجامعة.. صور

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:49 ص
رئيس "المنصورة الجديدة" يتفقد المرحلة الثانية من منشآت الجامعة.. صور جانب من الجولة
الدقهلية - مرام محمد

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تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، المرحلة الثانية من منشآت الجامعة، وقد رافقه في الجولة عبد الله جاد أمين عام الجامعة، وقيادات مهندسي شركات المقاولات المنفذة للمشروع وأعضاء المكتب الاستشاري المسندة إليهم أعمال كليات طب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والطب، وكليات الهندسة، والإدارة العامة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنشآت الجامعة والمرحلة الثانية؛ تمهيدا لاستلام المعامل وتجهيزها، وكذا التجهيزات الكاملة للتشغيل، والمقرر استكمال الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022-2023.  

وتفقد رئيس الجامعة، خلال جولته المعامل والمدرجات والفصول الدراسية للكليات المقرر أن تستكمل الدراسة بها في العام الدراسي القادم 22ـ 23، وقد أثنى على أداء الشركات المنفذة للإنشاءات والتشطيبات المبدئية الداخلية والخارجية والتي تتم وفق المعايير العالمية،

وقام الدكتور معوض الخولي، بجولة تفقديه لمتابعة مباني كلية العلوم، والصيدلة، والطب خارجيا والذي من المقرر أن يتم تسليمهم في بدايه العام الدراسي القادم لتكتمل بذلك المرحلة الثانية للجامعة بتشغيل 14 كلية.

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

 

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

 

 

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

 

 

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (1)
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (1)

 

 

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (2)
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (2)

 

 

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (3)
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (3)

 

 

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (4)
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد منشآت الجامعة بالمرحلة الثانية (4)

 


 


جامعة المنصورة

جامعة المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة

الدقهلية


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