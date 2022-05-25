وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد - عبر "تويتر" - "تشرفت باستقبالي من قبل الرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو في مالابو قبل القمة الاستثنائية التي ستعقد في غينيا الاستوائية حول الإرهاب والتغيير غير الدستوري للحكومة والقضايا الإنسانية في 27،28 مايو. كما ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك".