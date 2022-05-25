رئيس الصومال يعلن الحرب على الجفاف.. ومبعوث خاص لإغاثة المتضررين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عين رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، مبعوثا خاصا له في إغاثة متضرري الجفاف، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

ويهدف تعيين المبعوث الخاص في إغاثة متضرري الجفاف الى مدي التزام الرئيس الصومالى في تخفيف أثار الجفاف وتأثيره على حياة كل من الرعاة وغير الرعاة في الصومال.

والممثل الخاص مكلف بالعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع جميع أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة لإيجاد حلول دائمة للتخفيف من آثار الجفاف والتخفيف من حدتها.

وسيتولى الممثل الخاص أيضا زمام القيادة في التنسيق والدعوة من أجل المساعدة الدولية.

وعيّن عبد الرحمن عبد الشكور مبعوثا خاصا في إغاثة متضرري الجفاف ، بناءً على خبرته وفهمه للقضايا الإنسانية وتنمية المجتمع، متمنيا للمسؤول الجديد كل التوفيق في أداء مسؤولياته.