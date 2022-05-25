رئيسة وزراء تونس تفتتح المؤتمر الدولى "الاستثمار والتجارة في إفريقيا"

أ ش أ

افتتحت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء، الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا"، وذلك تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وبمشاركة 3500 شخصا يمثلون 45 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء المنظمات والمؤسسات العالمية.



وقالت رئيسة الوزراء التونسية - في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر - إنه "تم اختيار يوم 25 مايو لافتتاح أعمال المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لإفريقيا"، ورأت أن في ذلك رسالة مفادها بأن تونس إفريقية، ووجهة للاستثمار، وأن الفاعلين الاقتصاديين لهم ثقة في القدرات التونسية التي أثبتت أن تونس لها دور ريادي في القارة، حيث تمتاز بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، وقد قامت ولا تزال بدور محوري في التعاون الدولي وفي إدارة المشاريع والبرامج مع الدول الإفريقية بالشراكة مع الدول العربية والأوروبية والآسيوية.



وأضافت أن عواقب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية وما سببته من ارتفاع مفرط في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية والمحروقات قد أضعفت اقتصاد الدول الإفريقية، وهو ما يحتم بلورة تصورات جديدة ومبتكرة لرفع تحديات القارة الإفريقية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو وتطوير الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية.



وتابعت: "طموحاتنا في أفريقيا كبيرة ومن أولوياتها تعزيز التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والمجمعات الذكية داخل السوق الإفريقية لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام من شأنه أن يشجع على تحرير طاقات الشباب وتعزيز دورهم داخل المجتمع، كما يمثل الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة وتشجيع المبادرات والمشاريع توجها استراتيجيا سيساعد على مواجهة التغيرات المناخية واحتواء آثارها على القارة الإفريقية".



وأشارت إلى أن تونس تستعد خلال الأشهر المقبلة لاحتضان المنتدى التونسي للاستثمار، الذي سينعقد في يونيو المقبل والقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية (TICAD 8) في أغسطس، والقمة الفرانكفونية في نوفمبر 2022، مضيفة أن هذه المواعيد الدولية تمثل فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء مع الممولين الدوليين والمانحين الإفريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الإفريقي وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الإفريقية رافعات الاستثمار في القارة.