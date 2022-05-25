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ديلي ميل: ارتفاع معدلات السرقة بمتاجر بريطانيا وسط تضخم قياسى تعيشه البلاد

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:44 م
ديلي ميل: ارتفاع معدلات السرقة بمتاجر بريطانيا وسط تضخم قياسى تعيشه البلاد متاجر - أرشيفية
كتب محمد جمال

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شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا فى معدلات السرقة فى المتاجر، وسط تضخم قياسى تعيشه البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء، عن مديرى السوبر ماركت والخبراء، وتشير الصحيفة إلى أن عدد السرقات يتزايد منذ بداية العام، حين بدأت أسعار السلع والخدمات فى الارتفاع بشكل حاد في المملكة، وقال برايان روبرتس، مؤسس شركة شوبفلور إنسايتس التجارية الاستشارية إن "الوضع يزداد سوءا بالتأكيد"، وقال إن معدلات الجرائم المبلغ عنها باتت فى أعلى مستوياتها.

ونشرت مجلة "جروسر" التجارية في وقت سابق تصريحات العديد من مديري المتاجر الذين أشاروا إلى أن المخالفين عديمي الخبرة الذين يرتكبون السرقة لأول مرة ويحاولون إخراج سلع أساسية رخيصة من المتاجر، أصبحوا أكثر عرضة للوقوع أثناء السرقة.

وتجدر الإشارة إلى أنهم يحاولون بشكل أساسى سرقة المشروبات الكحولية وشفرات الحلاقة وغيرها من السلع التى يزداد الطلب عليها، مما يجعل بيعها يدويا أو عبر الإنترنت أمرا سهلا. وبسبب هذا الوضع، بدأت العديد من سلاسل البيع بالتجزئة في تعزيز التدابير الأمنية.

وفي نهاية أبريل، تسارع التضخم السنوى فى المملكة المتحدة إلى 9%، وهو أعلى رقم منذ 40 عاما، ويقدر بنك إنجلترا أن التضخم فى المملكة المتحدة سيتجاوز 10% بنهاية العام. وأحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة الحادة فى تكلفة الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.


متاجر

بريطانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

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