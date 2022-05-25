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خطوات تساعدك فى استخراج بدل تالف للرخصة إلكترونيا.. تعرف عليها

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:30 ص
خطوات تساعدك فى استخراج بدل تالف للرخصة إلكترونيا.. تعرف عليها بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، للسائقين مجموعة من الخطوات لاستخراج ​​​​​​​بدل تالف لرخصة القيادة إلكترونيا، ومنها.. 

 

-الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى 

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/terms-drivinglicense-replacement-of-lost.aspx
 

 

-أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

​-صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .

-​تقديم الرخصة التالفة .

 

-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​ سارية​

 

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا بين المواطنين.

 

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