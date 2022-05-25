اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خبير اقتصادى أمام "دافوس": أزمة أوكرانيا تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:02 م
خبير اقتصادى أمام "دافوس": أزمة أوكرانيا تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الخبير الاقتصادي والملياردير الأمريكي جورج سوروس من أن الأزمة الراهنة في أوكرانيا تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة "قد لا تنجو منها الحضارة الانسانية"، على حد تعبيره.

وانتقد سوروس في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، ونقلتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية في ضوء استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، محذرًا دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه انتقادات لاعتمادها المفرط على روسيا في مجال الطاقة، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يوقف إمدادات الغاز الطبيعي، التي تمثل حاليا حوالي 40% من احتياجات أوروبا في أي وقت كرد فعل على العقوبات المفروضة على بلاده.

وأعرب عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتصور الآن أن العمليات في أوكرنيا كانت خطأ بنحو يدفعه إلى دراسة سبل التنازل عن وقف إطلاق النار، قائلا "إن الرئيس الروسي لايزال غير قابل للتنبؤ به.. وروسيا من "المجتمعات المغلقة" الصاعدة بما يمثل تهديدا للمجتمع المفتوح".

 


جورج سوروس

دافوس

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة