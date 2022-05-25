خبير اقتصادى أمام "دافوس": أزمة أوكرانيا تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة

وانتقد سوروس في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، ونقلتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية في ضوء استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، محذرًا دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه انتقادات لاعتمادها المفرط على روسيا في مجال الطاقة، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يوقف إمدادات الغاز الطبيعي، التي تمثل حاليا حوالي 40% من احتياجات أوروبا في أي وقت كرد فعل على العقوبات المفروضة على بلاده.

وأعرب عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتصور الآن أن العمليات في أوكرنيا كانت خطأ بنحو يدفعه إلى دراسة سبل التنازل عن وقف إطلاق النار، قائلا "إن الرئيس الروسي لايزال غير قابل للتنبؤ به.. وروسيا من "المجتمعات المغلقة" الصاعدة بما يمثل تهديدا للمجتمع المفتوح".