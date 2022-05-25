خبراء البيئة: حوافز الاستثمار فى الطاقة المتجددة تحقق الاقتصاد المستدام

كتبت منال العيسوى

التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، خلال الآونة الاخيرة، يشكل خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر، طبقا لما أكد بعض خبراء البيئة، عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق التنمية المستدام اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مصادر لطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة، بهدف تنوع مصادر الطاقة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم النتائج المتوقعة، من تشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا لتاكيدات عدد من خبراء البيئة.

1- تتضمن حوافز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة السماح وجود شراكات بين القطاع الخاص لمواجهة ظاهرة التغير المناخى.

2- الاستثمار فى مجال الطاقة فتح آفاق جديدة من أجل توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة.

3- ترسيخ ضوابط للاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

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4- إدخال تكنولوجيا حديثة لمجال الطاقة المتجددة.

5- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على مستوى الغاز الطبيع، وصولا للبترول والسولار بحلول عام 2023.

6- عوامل التغير المناخي دفعت جميع دول العالم إلى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

7- مصر قطعت شوطا طويلا لتأمين الاحتياجات من الكهرباء والطاقة المتجددة بانتظام توفير الكهرباء مع وجود فائض يسمح بالتصدير للخارج، واستمرار مشاريع التنمية.

8- الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة يسعى لتحقيق حماية البيئة والتنمية المستدامة.

9- الاستثمار فى مجال الطاقة يحدد خريطة المقومات الجغرافية والمؤشرات الاقتصادية لمصادر الطاقات المتجددة.

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10-الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يحدد إمكانيات الاستفادة منها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

11- تشجيع أي استثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، يدعم الاقتصاد الوطني ويعمل على زيادة معدلات النمو.

12- تأمين مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في الخطط الوطنية الخاصة، يعمل على تعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمته.