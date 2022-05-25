حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ المجمع الخدمى والزراعى والطبى بقرية أشمنت

قال محمد جبر معاون محافظ بني سويف ومسؤول مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من عدد من المشروعات داخل الوحدة المحلية لقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.
وأضاف محمد جبر، لـ اليوم السابع، أنه تم إنجاز مشروع مجمع الخدمات بنسبة 90%، ومشروع المجمع الزراعي بنسبة 40%، ومشروع الصرف الصحي بنسبة 20% والمجمع الطبي بنسبة 20% بقرية أشمنت، مشيرا إلى أنه ما زال العمل جاريا بباقي مراكز وقرى المحافظة.
وأكد محمد جبر، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تشمل مراكز ببا وناصر بواقع 66 قرية أم، مشيرا إلى أن القرى تشهد تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصرف الصحى ومياه الرى، وغيرها من المجالات.
حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ المجمع الخدمى والزراعى والطبى بقرية أشمنتالأربعاء، 25 مايو 2022 02:00 ص
المجمع الخدمى والزراعى والطبى بقرية أشمنت
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قال محمد جبر معاون محافظ بني سويف ومسؤول مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من عدد من المشروعات داخل الوحدة المحلية لقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.
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