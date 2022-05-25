حملات يومية لإزالة التعديات والبناء المخالف بقرى ومراكز الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ببيشه قايد بتنفيذ قرار إزالة كلية على أرض زراعية بمنطقة كفر الحمام بمساحة 120 م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحلية بأولاد سيف بتنفيذ إزالة لحالتى تعدٍ بقرية العلانية بأولاد مهنا التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف عبارة عن سقف بالدور الثالث علوى على مساحه 120 مترا وغرفة بالدبش الأبيض على مساحة 30 مترا وتمت الإزالة كليا للجميع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة والقسم الهندسي بالوحدة بحملة إزالة والتصدى الفوري لتركيب سقف من الصاج لغرفة على مساحة 16 مترا بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، وتمت الإزالة كلياً على نفقة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



هذا وقد قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة حوائط من الطين مقامة بالمخالفة أمام المباني لتوسعة الطريق لتوسعة الشوارع والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع الفرعية بالمدينة، وتمت الإزالة لعدد 2 حائط بطول 10 مترات وإزالة لعدد 2 تلتوار مخالف بالطريق.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لعدد أربع حالات تعدي بالبناء المخالف بقرى مركز منيا القمح (الصنافين - الجديدة - ملامس)، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية للمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي الوحدة المحلية بالصنافين قامت إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والقسم الهندسي بالوحدة بالتصدى لمحاولة بناء حوائط مخالفة بقرية بني حسين التابعة للوحدة المحلية بالصنافين وتمت الإزالة الفورية للمخالفة.



وفي الوحدة المحلية بالجديدة، تم التصدى لحالة بناء بالدور الرابع علوى بالطوب الأحمر والأسمنت داخل الحيز العمران بدون ترخيص لمنزل قديم على مساحة 90م، وعلى الفور جرت الإزالة الفورية.



وفي الوحدة المحلية بملامس تم التصدي لحالتي بناء مخالف بنطاق الوحدة فالحالة الأولى، عبارة عن بناء مخالف بناحية عزبة الزناتي التابعة للوحدة المحلية بملامس عبارة عن حائط بطول 10مترات خارج الحيز العمراني وتم تنفيذ الإزالة كلياً للمخالفين، والحالة الثانية تم التصدي فيها لمحاولة بناء مقابر بناحية ملامس بدون تصريح من الجهات المختصة وتم تنفيذ الإزالة كلياً.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان البحرية بفك خشب لصب سملات خرسانية بناحية العقايدة التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة 120 مترا.





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