حكومة غير منضبطة.. استطلاع يكشف آراء صادمة للبريطانيين فى "داونينج ستريت"

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد، أن معظم المواطنين في المملكة المتحدة، يقولون إن حكومتهم تتجاهل القواعد أكثر من أولئك الموجودين فى دول أوروبية، وفقا لصحيفة الجارديان.

ووجدت الدراسة الممولة من الاتحاد الأوروبي أن 62% من مواطنى المملكة المتحدة يعتقدون أن حكومتهم تتجاهل القواعد والإجراءات، مقارنة بنسبة 44% متوسط في دول أوروبا.

جاءت النتائج في الوقت الذي كان فيه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يواجه مزاعم جديدة بالكذب على أعضاء البرلمان بسبب معرفته - وحضوره - حفلات خلال اغلاقات كورونا فيما عرف إعلاميا بـ "بارتي جايت" بعد ظهور صور له وهو يرفع كأس في حفل خروج المشروبات في داونينج ستريت.

البلدان الأخرى والتي استطلعت 12000 شخص في يناير ، كانت أيرلندا وإيطاليا وألمانيا والنرويج ولكن المملكة المتحدة وبولندا تميل إلى تصنيف الأسوأ فيما يتعلق بمسائل الثقة والشرعية، على سبيل المثال ، كان لدى بولندا أعلى نسبة من الأشخاص الذين شعروا أن قيم حكومتهم كانت في الغالب مختلفة عن قيمهم.

قال البروفيسور بوبي دافي ، مدير معهد السياسات في KCL: "تتمثل نقطة الاختلاف الرئيسية التي تبرز في المملكة المتحدة في أن ستة من كل 10 يقولون إن الحكومة" تتجاهل القواعد والإجراءات "، مقارنة بمتوسط ​​44% عبر البلدان ككل و 34% فقط في النرويج - وهو أمر مرجح بسبب حفلات داونينج ستريت"

في المجموع، تم إصدار 126 غرامة، من ضمنهم غرامة على جونسون، ووزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي، بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظورا، وقال داونينج ستريت إن بوريس جونسون لن يواجه أي إجراءات أخرى، كما تلقت زوجته كاري جونسون تأكيدا على أنها لن تواجه أي إجراء آخر.