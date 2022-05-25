اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 05:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة داخل أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى بالصعيد.. تحتوى على 10 آلاف رأس ماشية تسمين

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:21 م
جولة داخل أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى بالصعيد.. تحتوى على 10 آلاف رأس ماشية تسمين أكبر مزرعة للانتاج الحيوانى فى الصعيد
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أكبر مزرعة إنتاج حيوانى فى الصعيد، والتى تضم نحو 10 آلاف رأس ماشية.

ورصد اليوم السابع المزرعة التى تقع على الطريق الصحراوى الغربى على مساحة 400 فدان، حيث قال المهندس سامح محمد شتات رئيس مجلس الإدارة، أن المشروع مقام على مساحة 300 فدان، بالإضافة إلى 85 فدانا مقادم عليها مزرعة عنب تنتج أربعة أنواع من العنب الذى يتم تصديره إلى الخارج.



وقال المهندس سامح محمد شتات، أن المزرعة تمتلك أحد أكبر مشاريع تسمين العجول البلدية في مصر بطاقة إنتاجية حالية حوالي 10,000 رأس سنوياً باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون جنيه، والمقام على مساحة أرض مستصلحة في منطقة غرب الفشن.

وأضاف المهندس وائل شتات، أن رئيس الجمهورية وجه بالتوسع في الاستثمار في مجال إنتاج اللحوم البلدية لتغطية العجز في توافر هذا المنتج في السوق المصري، ولما كانت محافظة بني سويف هي ثاني أكبر محافظة في حجم الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المهندس وائل  شتات، قرر مجلس إدارة الشركة التوسع في المشروع ليصل خلال السنوات الثلاثة القادمة طاقته الإنتاجية السنوية لحوالي 20,000 رأس من أجود أنواع وسلالات اللحوم التي أشار إليها الرئيس في أثناء افتتاح مشروع مستقبل مصر.

وأضاف المهندس وائل شتات، أن الشركة تسعى إلى  إقامة مشروع جديد يتكامل مع مشروع التسمين، وهو مشروع لإقامة مجزر نصف آلي حديث ملحق به صالة لتشفية وتجهيز وتصنيع اللحوم الطازجة على أعلى مستوى من التكنولوجيا ومن صحة وسلامة الغذاء لتسويقها للمستهلك المصري من قلب الصعيد لجميع ربوع مصر.

أكبر-مزرعة-بالصعيد

أكبر-مزرعة-بالصعيد


أكبر-مزرعه-بصعيد-مصر
أكبر-مزرعه-بصعيد-مصر


أكبر-مزرعه-بصعيد-مصرر
أكبر-مزرعه-بصعيد-مصرر


أكبر-مزرعه-ف-الصعيد
أكبر-مزرعه-ف-الصعيد


أكبر-مزرعه-في-الصعيد
أكبر-مزرعه-في-الصعيد


أكبر-مواشي-الصعيد
أكبر-مواشي-الصعيد


الصعيد
الصعيد


المواشى
المواشى


المواشى-في-المزرعه
المواشى-في-المزرعه


المواشى-في-بني-سويف
المواشى-في-بني-سويف


المواشى-في-صعيد-مصر
المواشى-في-صعيد-مصر


المواشى-في-صعيد-مصر-اليوم
المواشى-في-صعيد-مصر-اليوم


المواشي-صعيد-مصر
المواشي-صعيد-مصر


جانب-آخر-من-المواشى
جانب-آخر-من-المواشى


جانب-من-أكبر-مزرعه
جانب-من-أكبر-مزرعه


جانب-من-المواشى
جانب-من-المواشى


جانب-من-مواشي-الصعيد
جانب-من-مواشي-الصعيد


مزرعة-المواشى-في-الصعيد
مزرعة-المواشى-في-الصعيد


مزرعة-مواشي
مزرعة-مواشي


مزرعه-المواشى
مزرعه-المواشى


مزرعه-بالصعيد_1
مزرعه-بالصعيد_1


مواشي-أكبر-مزرعه
مواشي-أكبر-مزرعه


مواشي-الصعيد
مواشي-الصعيد


مواشي-بني-سويف
مواشي-بني-سويف


مواشي-صعيد-مصر
مواشي-صعيد-مصر


مواشي-في-الصعيد
مواشي-في-الصعيد


اللحوم البلدية

مزرعة اللحوم البلدية

الإنتاج الحيواني

اخبار المحافظات

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة