جولة داخل أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى بالصعيد.. تحتوى على 10 آلاف رأس ماشية تسمين

بنى سويف - هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أكبر مزرعة إنتاج حيوانى فى الصعيد، والتى تضم نحو 10 آلاف رأس ماشية.



ورصد اليوم السابع المزرعة التى تقع على الطريق الصحراوى الغربى على مساحة 400 فدان، حيث قال المهندس سامح محمد شتات رئيس مجلس الإدارة، أن المشروع مقام على مساحة 300 فدان، بالإضافة إلى 85 فدانا مقادم عليها مزرعة عنب تنتج أربعة أنواع من العنب الذى يتم تصديره إلى الخارج.





وقال المهندس سامح محمد شتات، أن المزرعة تمتلك أحد أكبر مشاريع تسمين العجول البلدية في مصر بطاقة إنتاجية حالية حوالي 10,000 رأس سنوياً باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون جنيه، والمقام على مساحة أرض مستصلحة في منطقة غرب الفشن.



وأضاف المهندس وائل شتات، أن رئيس الجمهورية وجه بالتوسع في الاستثمار في مجال إنتاج اللحوم البلدية لتغطية العجز في توافر هذا المنتج في السوق المصري، ولما كانت محافظة بني سويف هي ثاني أكبر محافظة في حجم الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية.



وأضاف المهندس وائل شتات، قرر مجلس إدارة الشركة التوسع في المشروع ليصل خلال السنوات الثلاثة القادمة طاقته الإنتاجية السنوية لحوالي 20,000 رأس من أجود أنواع وسلالات اللحوم التي أشار إليها الرئيس في أثناء افتتاح مشروع مستقبل مصر.



وأضاف المهندس وائل شتات، أن الشركة تسعى إلى إقامة مشروع جديد يتكامل مع مشروع التسمين، وهو مشروع لإقامة مجزر نصف آلي حديث ملحق به صالة لتشفية وتجهيز وتصنيع اللحوم الطازجة على أعلى مستوى من التكنولوجيا ومن صحة وسلامة الغذاء لتسويقها للمستهلك المصري من قلب الصعيد لجميع ربوع مصر.





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