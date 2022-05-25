جهاز المشروعات الصناعية يحصل على شهادة الأيزو فى تقديم الخدمات الاستشارية

كتب إسلام سعيد

نجح الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 لمدة 3 سنوات في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتطبيق أعلى المعايير القياسية لتحسين الأداء وإدارة الجودة للارتقاء بمستوى الجهات التابعة للوزارة.

وقال المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إن الحصول على هذه الشهادة يأتي في إطار حرص الجهاز على التحسين والتطوير المستمر للجهاز بكافة إداراته وفق أهداف سنوية للجودة ومتابعتها لتطوير أداء نظم الجودة من خلال تحسين الخدمات التي يقدمها الجهاز وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات الجهات المعنية وتنفيذ كافة المتطلبات التي تدخل في نطاق أعمال الجهاز ووضع أسس لنظم إدارة الجودة التي تراقب سريان العمل للتأكد من كفاءته وفاعليته من خلال وضع أطر لأهداف الجودة ومتابعة تنفيذها بشكل فعال.

وأشار إلى أن هذه الشهادة سيكون لها دور أيضاً في توفير برامج تدريبية عالية الجودة والاستعانة بكوادر علمية ذات كفاءة عالية سواء خارجية أو داخلية من خلال نقل المعرفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتعيين كوادر وظيفية ذات خبرة وإمدادهم بأفضل البرامج التدريبية لتحقيق أهداف الجهاز وتطوير رؤيته المستقبلية، فضلاً عن التعرف على المخاطر والفرص المتعلقة بنظام الجودة وتقييمها والسعي إلى تحقيق وتنفيذ برامج العمل الموضوعة للتعامل مع المخاطر المتوقعة أو الحالية.

وأضاف أنور أن الجهاز في ظل هذه الشهادة سيشهد تطوراً ملحوظاً في تقديم خدماته التي تشمل دراسات الجدوى الإقتصادية لمشروعات التشييد الصناعية، وتحديد الإحتياجات واعداد الدرسات الأولية وعناصر وتقسيمات ومراحل المشروع والتكاليف التقديرية والبرنامج الزمني والتمويلي للمشروعات، وإعداد دراسات التوسعات ومراحل التطوير للمشروعات وتحليل وتقييم الوضع القائم وتحديث الدراسات السابقة من منظور هندسي إقتصادى وبيئي وتنموي، والتصميمات الهندسية التفصيلية للمشروعات والمجسمات التوضيحية للمشروعات.