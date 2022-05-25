جنايات كفر الشيخ تحكم بالسجن المشدد 10و 5 سنوات ضد اثنين خطفا طفلاً وتعديا عليه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، حضوريا بمعاقبة طالبين بالسجن المشدد 10سنوات للأول، و5 سنوات الثاني، لاتهامهما بخطف طفل والاعتداء عليه، والتقاط صور خادشة للحياء، بقرية الجمالية التابعة لمركز سيدي سالم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وذلك في أحداث القضية رقم 5141، لسنة 2022 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 259 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، أحال "محمد.ع"، 18 سنة ، طالب، و"عبدالله.م"، 17 سنة، طالب، ويقيمان بقرية الجمالية التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 4 فبراير 2022، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، خطفا طفلا بالإكراه، واعتديا عليه.

وتبين من أوراق القضية أن كلا المتهمين اقتادا الطفل "ي.ي"، عنوة متعدين عليه بالضرب، بعدما خطفاه إلى مكان نائي خال من المارة "أرض زراعية على حدود قريتهم مسقط رأسهم، بعيدًا عن أعين ذويه حال انتظار المتهم الثاني له في المكان، فيما اقترنت تلك الجناية بأخرى تتمثل في الاعتداء على الطفل المجني عليه، تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة".

كما وجه لهما تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بأن التقطا له صورا خادشة للحياء خاصة به على غير إرادته باستخدام هاتف محمول خاص بالمتهم الأول، واحتجزاه دون أمر من أحد الحكام، وتهديدهما إياه بنشر تلك الصور حال إبلاغه على ما حدث له، وحازا واحرزا بدون ترخيص سلاح أبيض "مطواة".