جروبات الغش فى أسيوط تنشر أسئلة الجبر والإحصاء لامتحانات الإعدادية

كتب: محمود طه حسين

منذ انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى بمحافظة أسيوط، السبت 21 مايو الجارى، فشلت مديرية التربية والتعليم فى منع الغش والسيطرة على اللجان، حيث نشرت جروبات الغش أسئلة الامتحانات بشكل يومى، وأخر واقعة للغش الإلكترونى اليوم الأربعاء، حيث تداولت الجروبات أسئلة امتحان مادة الجبر والإحصاء.

ورغم أن الامتحان يبدأ فى الثامنة والنصف صباحا حسب جدول الامتحان المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم، إلا أن جروبات الغش نشرت الأسئلة فى الثامنة و10 دقائق، أى قبل بدء زمن الإجابة والامتحان.

وقالت مصادر مسئولة، إنه جار التأكد من الأسئلة المتداول فى مادة الجبر والإحصاء، لمعرفة ما إذا كانت الأسئلة الأصلية للامتحان أم امتحانات وهمية، مضيفة أن هناك تعليمات مشددة على لجان السير بعدم السماح لأى طالب بدخول لجنة الامتحان بتليفون محمول، وسيتم معاقبة أى طالب قام بالإخلال بأعمال الامتحانات.