جرار زراعى يدهس طفلة أثناء عبورها الطريق فى مركز قطور بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر مصرعها بعدما دهسها جرار زراعي أثناء عبورها الطريق بقرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد العدروسي مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طفلة في العقد الأول من العمر للمستشفي جثة هامدة.



بالفحص تبين أثناء عبور الطفلة للطريق، صدمها جرار زراعي ولقيت مصرعها في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.









