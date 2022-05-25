جامعة القاهرة تنظم ندوة حول الحضارة عبر العصور

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الآثار جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية، ندوة علمية بعنوان "القاهرة مدينة الآثار والحضارة عبر العصور" الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل منظمة الإسيسيكو.

ويناقش المشاركون في الندوة عددًا من الموضوعات أهمها: "آثار القاهرة في العصر الأيوبي"، "آثار القاهرة: تراثًا عالميًا"، "آثار وفنون القاهرة في العصر الفاطمي"، "آثار وفنون القاهرة في العصر المملوكي"، "آثار وفنون القاهرة في العصر العثماني"، "طرز قصور القاهرة في عصر أسرة محمد علي"، "دراسة تأثير غازات التلوث الجوي على واجهات المباني الإسلامية بمدينة القاهرة"، "بعض المقترحات الهندسية الحديثة لترميم وتدعيم المباني الأثرية بمدينة القاهرة تجاه الزلازل".

ويتحدث في الجلسة الأولى، الدكتور أسامة طلعت أستاذ العمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور عبد العزيز صلاح رئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمود إبراهيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، وتدير الجلسة الدكتورة آمال العمري.

ويتحدث في الجلسة الثانية، الدكتور محمد حمزة أستاذ العمارة الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد المنصف سالم رئيس قسم الآثار بجامعة حلوان، والدكتور محسن صالح أستاذ ترميم وصيانة الآثار ووكيل كلية الدراسات العليا والبحوث بآثار القاهرة، والدكتور ياسر يحيى أستاذ الترميم المعماري بجامعة القاهرة، ويدير الجلسة الدكتور حسني نويسر.